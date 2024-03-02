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فنون ومشاهير

فيديو جديد يُورّط بالدوين.. لوح بالمسدس مراراً وأطلق الرصاص!

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:05
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كشف مقطع فيديو من موقع التصوير عرض لأول مرة خلال محاكمة المسؤولة عن فحص الأسلحة النارية هانا غوتيريز ريد، الممثل الأميركي أليك بالدوين وهو ممسك بالمسدس ويلوح به مصوباً نحو من حوله.

وأظهر المقطع بالدوين وهو يومئ بمسدس مملوء بطلقات فارغة والمخصصة للتصوير، ويطلق النار من البندقية على مقربة من مشغلي الكاميرا، بحسب تقرير "تلغراف".
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وفي مقطع آخر، يمكن رؤية بالدوين وهو مستلقٍ على الأرض في نيو مكسيكو ويتحدث عن ملاحظاته من أجل إعادة التصوير بينما يشير بالمسدس.

بدوره قال بريان كاربنتر، خبير الأسلحة النارية الذي استعانت به المحكمة كشاهد إثبات، إنه "يستخدم السلاح كعصا للإشارة، كإصبعه".

وفي مرحلة ما، التقطت العدسات بالدوين وهو يطلب من غوتيريز إعادة تحميل المسدس بسرعة أكبر ويسألها عن سبب عدم تجهيز المزيد من الأسلحة.

وسرعان ما أطلق طلقات فارغة من مسدس ليمر عبر سقيفة خشبية قبل أن يصرخ المخرج "اقطع" في أحد المشاهد التي عُرضت على المحلفين.

لكن بعد أن نادى المخرج بقطع المشهد، طالب بالدوين بإعادته مرة أخرى، حيث يمكن بعد ذلك رؤية غوتيريز ريد وهي تعيد تعبئة السلاح بالرصاصات الفراغية على عجل.

ويمكن سماع بالدوين وهو يقول: "يجب أن يكون لدينا بندقيتان ونقوم بإعادة تحميلهما".

وزعم ممثلو الادعاء أن بالدوين عرّض السلامة العامة للخطر من خلال استعجال مسؤولة الأسلحة.
 
يشار إلى أن محاكمة بالدوين ستقام في تموز المقبل بتهمة القتل غير العمد، بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بمديرة تصوير فيلمه "راست". (العربية)
 
 
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