Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1170646-638449932530927639.jpg
Doc-P-1170646-638449932530927639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت الممثلة كارمن لبس في البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "2024"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بملامح المرأة القوية، مهددة بالانتقام من مواطنتها الممثلة نادين نسيب نجيم.

وشاركت كارمن عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، "بوستر" يحمل صورة "رسمية"، وهي الشخصية التي ستقدمها في العمل، وأيضا الهرّ "أبو كوكو" المعروف بقربه منها، لكونها تتحدث له عن مشاكلها في نهاية يومها عند عودتها للمنزل، بحسب ما شاهدناه في الموسم الأول من المسلسل.
Advertisement

وأرفقت كارمن البوستر بتعليق كشفت خلاله عودتها من خلال الموسم الثاني للانتقام من "النقيب سما"، وهي الشخصية التي تؤديها الفنانة نادين نسيب نجيم التي ارتكبت جريمة قتل بحق أقرب أصدقائها، قائلة: "رسمية وأبو كوكو راجعين ينتقموا لصافي الديب، 2024". (فوشيا)
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:27 | 2024-03-02
07:30 | 2024-03-02
06:05 | 2024-03-02
04:41 | 2024-03-02
04:21 | 2024-03-02
03:49 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24