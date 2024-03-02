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فنون ومشاهير
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
Lebanon 24
02-03-2024
|
09:17
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ظهرت الممثلة كارمن لبس في البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "2024"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بملامح المرأة القوية، مهددة بالانتقام من مواطنتها الممثلة نادين نسيب نجيم.
وشاركت كارمن عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، "بوستر" يحمل صورة "رسمية"، وهي الشخصية التي ستقدمها في العمل، وأيضا الهرّ "أبو كوكو" المعروف بقربه منها، لكونها تتحدث له عن مشاكلها في نهاية يومها عند عودتها للمنزل، بحسب ما شاهدناه في الموسم الأول من المسلسل.
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وأرفقت كارمن البوستر بتعليق كشفت خلاله عودتها من خلال الموسم الثاني للانتقام من "النقيب سما"، وهي الشخصية التي تؤديها الفنانة نادين نسيب نجيم التي ارتكبت جريمة قتل بحق أقرب أصدقائها، قائلة: "رسمية وأبو كوكو راجعين ينتقموا لصافي الديب، 2024". (فوشيا)
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