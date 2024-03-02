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فنون ومشاهير

بعد تأخر وصول نجله.. تفاصيل جديدة عن موعد جنازة وعزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

Lebanon 24
02-03-2024 | 23:00
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يشيع جثمان الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر، اليوم الأحد من مسجد السيدة نفسية، وذلك وفقا لما كشفته أسرة الفقيد.
 
 
وتنتظر العائلة وصول نجل الموسيقار حلمي بكر من الولايات المتحدة الأميركية قبل تشييعه، ودفنه في مقابر الوفاء والأمل، بعدما كان من المقرر أن يصل صباح أمس السبت، قبل أن يتأجل موعد الوصول.
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ومن المقرر إقامة عزاء الموسيقار الراحل اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عائلته، ومشاركة نجوم الفن.
 
 
وغيّب الموت الجمعة، حلمي بكر، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتبت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، عبر حسابها على فيسبوك: "لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله.. البقاء لله.. أستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً مقتضباً نعت فيه الراحل، قالت فيه: البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى ينعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.. ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن بكر توفي في أحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس، ولكن ما لبث أن فارق الحياة. (فوشيا)
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