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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يُحدث ضجة بفيديو خاص... هل عاد لياسمين عبدالعزيز؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 23:57
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أثار النجم أحمد العوضي حيرة الجمهو بشأن عودته للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بمشهد من مسلسل "اللي ملوش كبير".
وشارك النجم المصري متابعيه على فيسبوك بمشهد من المسلسل الذي عرض عام 2021، يجمعه بياسمين، وظهرا فيه وهما يتغزلان ببعض ويصفها العوضي في شخصية "الخديوي" بـ"وحش الكون".
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وأرفق العوضي المقطع بتعليق كتب فيه: "لما أهل مراتك يجوا يزوروكم في البيت"، مع ايموجي لوجه ضاحك.
 
 



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانهالت التعليقات التي تمنت رجوعهما لبعض وإنهاء الخلاف الحاصل بينهما في أسرع وقت، لافتين إلى أن هذا المقطع إشارة خير لعودة المياه إلى مجاريها بين النجمين بعد الزوبعة التي ألمت بينهما وأدت إلى انفصالهما.
وكان الثنائي قد أعلن عن انفصالهما بداية هذا العام لأسباب لم تكشف، وبعد اتهام أحمد بخيانة ياسمين، خرجت الأخير في منشور ونفت هذا الأمر بشكل قاطع. والملفت أن النجمين لم يزيلا صورهما المشتركة عن السوشيال ميديا وهذا ما علق عليه الجمهور وطالبوهما بالتصالح وحل الخلاف الذي يجمع بينهما. (لها ماغ)
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