بلقيس فتحي تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها... ما هي؟

تشارك الفنانة بلقيس فتحي في دراما رمضان 2024 من خلال غناء شارة المسلسل المغربي "بين القصور"، الذي سيعرض على شبكة "mbc" وتطبيق "شاهد"، وهو من إخراج هشام الجباري، وكتابة بشرى مالك، وإنتاج شركة "صباح إخوان" اللبنانية.

Advertisement

ويروي المسلسل الاجتماعي حكايا تدور في حي عريق يدعى "بين القصور" في مدينة الدار البيضاء، ويؤدي بطولته مجموعة من الممثلين المغربيين من بينهم: محمد خييي، والسعدية لديب، وعزيز حطاب، وهدى الريحاني، وسعد موفق وفرح الفاسي، وغيرهم.





وصرحت كاتبة المسلسل بشرى مالك، أن العمل الذي استغرقت كتابته مدة طويلة، يسلط الضوء على التهميش الذي يعيشه عدد من الأحياء الشعبية المغربية، التي أنجبت سياسيين ورجال أعمال وفنانين وكوادر في عدد من المناصب، إلا أنهم تنكروا لها وتركوها مرتعًا لتجار المخدرات وجميع الآفات السلبية.

من جانبها، شوّقت الممثلة المغربية فرح الفاسي متابعيها على صفحتها على إنستغرام لمشاهدة المسلسل، حيث نشرت صورة من العمل، وعلقت "شخصية جديدة وردة إن شاء الله في رمضان، من مسلسل بين القصور مسخيتش بيها من الأدوار لي قراب على قلبي كنتمنى تعجبكم".





ويعتبر "بين القصور" العمل الدرامي المغربي الوحيد الذي تنتجه "صباح إخوان" لرمضان 2024، إلى جانب باقة من المسلسلات الرمضانية المشتركة التي سيتم عرضها على مختلف الشاشات والمنصات العربية.

ومن أبرز تلك المسلسلات: "تاج" لتيم حسن وبسام كوسا، و"مسلسل 2024" لنادين نجيم ومحمد الأحمد، و"المداح 4" لحمادة هلال، و"نقطة انتهى" لعابد فهد وندى أبو فرحات، و"العتاولة" لأحمد السقا وطارق لطفي، و"صلة رحم" لإياد نصار. (فوشيا)