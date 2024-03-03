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فنون ومشاهير

بالصور... نجمة عالمية تثير الغضب بمشاهد حميمة في فيلم من إخراج نجلها

Lebanon 24
03-03-2024 | 03:02
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انتقد المشاهدون ظهور النجمة البريطانية إليزابيث هيرلي بمشاهد حميمة في فيلم "سري للغاية" من إخراج ابنها داميان.
وفي الإعلان التشويقي للفيلم، تظهر هيرلي التي تلعب دور شخصية ليلي، مع الممثلة بير شيرافارا، التي تلعب دور إمرأة أخرى تدعى ناتاشا بمشاهد غير ملائمة.
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وتدور أحداث الفيلم حول عودة مجموعة من الأصدقاء وأفراد العائلة إلى جزيرة بعد عام واحد من وفاة محبوبتهم ريبيكا (الممثلة لورين ماكوين) منتحرة على ما يبدو. ومع ذلك، عندما تنكشف الأسرار تثار أسئلة حول ما إذا كانت ريبيكا ماتت بالفعل منتحرة أم على يد شخص آخر.
ولم ترق المشاهد للمشاهدين، حيث انهالت التعليقات السلبية على الفيديو، فقال أحد الأشخاص: "لدي مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن لا أريد أن أعرف الإجابة على أي منها. إليكم أحد هذه الأسئلة: لماذا يقوم ابن إليزابيث هيرلي بإخراج المشاهد الحميمة لوالدته؟ هذا أمر مخيف ومزعج للغاية".
 
 


وقال آخر: "تحية لهذا الابن المنحرف. إن حقيقة أن هذا الرجل يوجه والدته في مشاهد حميمة تظهر لكم مدى سوء هوليوود".

ومن المنتظر أن يعرض فيلم "Strictly Confidential" لأول مرة في 5 نيسان.

وأنجبت إليزابيث، 58 عاما، ابنها داميان، 21 عاما، من رجل الأعمال الأميركي ستيف بينج، الذي توفي منتحرا في عام 2020 عن عمر يناهز 55 عاما. أما الأب الروحي لداميان هو حبيب هيرلي السابق الشهير هيو غرانت، 63 عاما. (RT)
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