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فنون ومشاهير

فنانة عربية تعرضت لإصابة في وجهها.. صورة تقلق محبيها

Lebanon 24
03-03-2024 | 05:30
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كشفت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عن تعرضها لإصابة في وجهها.

ونشرت زينة صورة لها ظهرت فيها الإصابة بين حاجبيها، من دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذه الإصابة.
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يُذكر أن زينة تشارك في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “العتاولة”، والذي يقوم بالبطولة فيه أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: بتجرد
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