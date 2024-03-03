18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة عربية تعرضت لإصابة في وجهها.. صورة تقلق محبيها
Lebanon 24
03-03-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عن تعرضها لإصابة في وجهها.
ونشرت زينة صورة لها ظهرت فيها الإصابة بين حاجبيها، من دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذه الإصابة.
Advertisement
يُذكر أن زينة تشارك في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “العتاولة”، والذي يقوم بالبطولة فيه أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: بتجرد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
Lebanon 24
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
14:55 | 2024-03-02
02/03/2024 02:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
09:17 | 2024-03-02
02/03/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
12:39 | 2024-03-02
02/03/2024 12:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
09:30 | 2024-03-02
02/03/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
15:00 | 2024-03-02
02/03/2024 03:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:00 | 2024-03-03
بعدما وصف سائقه بالـ"حيوان".. أوّل إطلالة رسمية لـ"عمرو دياب"(صور)
03:02 | 2024-03-03
بالصور... نجمة عالمية تثير الغضب بمشاهد حميمة في فيلم من إخراج نجلها
02:35 | 2024-03-03
بلقيس فتحي تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها... ما هي؟
00:05 | 2024-03-03
ممثلة لبنانية شهيرة: أنا ضد وصول جبران باسيل الى سدة الرئاسة
23:57 | 2024-03-02
أحمد العوضي يُحدث ضجة بفيديو خاص... هل عاد لياسمين عبدالعزيز؟
23:00 | 2024-03-02
بعد تأخر وصول نجله.. تفاصيل جديدة عن موعد جنازة وعزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
03/03/2024 16:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24