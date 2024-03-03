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فنون ومشاهير

فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 14:16
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يغيب الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي عن الأعمال الرمضانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.


وأشارت مصادر فنية إلى أن الفنان سيغيب هذا العام عن الشاشة ولن يشارك في أي عمل رمضاني لكن دون ذكر أسباب واضحة حول هذا القرار المفاجئ.
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من جهته، لم يكشف القصبي يكشف عن الأسباب أو يوضح ملابسات هذا الغياب. 
 
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