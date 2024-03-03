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فنون ومشاهير

بعد زواجه عن عمر 70 عاماً.. المخرج المصري يكشف السبب وهذا ما قاله

Lebanon 24
03-03-2024 | 23:00
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كشف المخرج المصري عمر عبد العزيز عن سبب زواجه في عمر السبعين عامًا، في شباط الماضي.
 
 
وقال لـ"فوشيا"، على هامش مشاركته في مهرجان الإسماعيلية للأفلام الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، إن ذلك يعود إلى شعوره بالوحدة لمدة 20 عامًا بعد وفاة زوجته الأولى.
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وأضاف عبد العزيز أن موضوع زواجه أخذ أكبر من حجمه، مشيراً الى أنه لم يشعر بالانزعاج من الحديث عنه لكن ما أغضبه هي الشائعات.
 
ولفت إلى أن "النصيب هو من اقتاده للارتباط بزوجته الحالية التي كان يعرفها من قبل ولا يشغله تقدمه في السن".
كما أوضح أن شائعات خلافه مع شقيقه الأكبر المخرج محمد عبدالعزيز والد النجم كريم عبدالعزيز، هي التي أغضبته، نافيًا صحتها جملة وتفصيلا.
 
 
المصدر: فوشيا
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