بالفيديو... نانسي عجرم ترقص بعفوية على المسرح وتتصدر حديث المتابعين

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما في تورونتو بـ كندا، حضره عدد كبير من جمهورها ومحبيها، الذين أرادوا تمضية اجمل الأوقات مع فنانتهم المفضلة.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي راح يردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، كان ابرزها مقطع فيديو يظهر نانسي وهي ترقص بعفوية على المسرح امام الجمهور على انغام اغنيتها، بينما علت تصفيقات لجمهور في المكان.