Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!

Lebanon 24
04-03-2024 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1171143-638451412349367807.jpeg
Doc-P-1171143-638451412349367807.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صفحة "شربليتا" عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، المختصة بنشرها لفضائح المشاهير، أن زوج ممثلة لبنانية مشهورة ضبط زوجته وهي بين أحضان عشيقها المخرج، الذي رشّحها لتلعب دور البطولة أمام ممثل سوري شهير.
Advertisement
 
وأضافت: "لقد علت الأصوات في جرود منطقة فاريا اللبنانية، حيث كانا يمضيان عطلة نهاية الاسبوع، والممثلة قد أوهمت زوجها سابقًا بأن لديها تصوير مشاهد لمسلسلها الرمضاني".
 
وتابعت: "تعارك زوج الممثلة مع المخرج ما استدعى تدخل عناصر الأمن التابعين للفندق لفضّ الخلاف"، وأشارت الصفحة الى أن "الموضوع بقي بعيدًا عن تدخل رجال قوى الأمن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:53 | 2024-03-04
02:00 | 2024-03-04
00:56 | 2024-03-04
23:00 | 2024-03-03
14:16 | 2024-03-03
13:28 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24