ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!

كشفت صفحة "شربليتا" عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، المختصة بنشرها لفضائح المشاهير، أن زوج ممثلة لبنانية مشهورة ضبط زوجته وهي بين أحضان عشيقها المخرج، الذي رشّحها لتلعب دور البطولة أمام ممثل سوري شهير.

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وأضافت: "لقد علت الأصوات في جرود منطقة فاريا اللبنانية، حيث كانا يمضيان عطلة نهاية الاسبوع، والممثلة قد أوهمت زوجها سابقًا بأن لديها تصوير مشاهد لمسلسلها الرمضاني".

وتابعت: "تعارك زوج الممثلة مع المخرج ما استدعى تدخل عناصر الأمن التابعين للفندق لفضّ الخلاف"، وأشارت الصفحة الى أن "الموضوع بقي بعيدًا عن تدخل رجال قوى الأمن".