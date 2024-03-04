أمل حجازي خلعت الحجاب من فترة... ومحاولة للعودة؟

خلعت الفنانة أمل حجازي قبل أقل من عام، وبناءً على رغبتها بعدم نشر تفاصيل أو صور عن هذا القرار، لم يذكر احد من المقربين من حجازي الخبر. وظل الخبر قيد الكتمان، في الوقت الذي انتشرت ضمنه الصور قبل أيام قليلة، وظهرت في أحد المحلات في بيروت وهي تغني اغنتيها الشهيرة "زمان" بدون حجاب.

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الواضح أن الفيديو هو من تصوير الزميلة نضال الأحمدية، التي ترتبط بصداقة وثيقة مع حجازي منذ سنوات طويلة، والأحمدية هي أول من نشرت الفيديو بعد مشاورات مع أمل التي يقال إنها تتهيأ للعودة مجدداً الى الأضواء وتنوي أيضاً تسجيل أغنيات جديدة، في حين تتريث هذه المرة كي لا تقع في فخ الفشل.

بعد خبر خلعها الحجاب، يُحكى أنها أقفلت خطوطها ولم ترد على الفيديو الذي نشر سوى لبعض المقربين جداً من محيطها.كانت أمل حجازي تصدرت المرتبة الاولى الخاصة بموقع X. (نواعم)