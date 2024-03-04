Advertisement

فنون ومشاهير

أمل حجازي خلعت الحجاب من فترة... ومحاولة للعودة؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1171161-638451434791210532.jpeg
Doc-P-1171161-638451434791210532.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلعت الفنانة أمل حجازي قبل أقل من عام، وبناءً على رغبتها بعدم نشر تفاصيل أو صور عن هذا القرار، لم يذكر احد من المقربين من حجازي الخبر. وظل الخبر قيد الكتمان، في الوقت الذي انتشرت ضمنه الصور قبل أيام قليلة، وظهرت في أحد المحلات في بيروت وهي تغني اغنتيها الشهيرة "زمان" بدون حجاب.
Advertisement
الواضح أن الفيديو هو من تصوير الزميلة نضال الأحمدية، التي ترتبط بصداقة وثيقة مع حجازي منذ سنوات طويلة، والأحمدية هي أول من نشرت الفيديو بعد مشاورات مع أمل التي يقال إنها تتهيأ للعودة مجدداً الى الأضواء وتنوي أيضاً تسجيل أغنيات جديدة، في حين تتريث هذه المرة كي لا تقع في فخ الفشل.
 بعد خبر خلعها الحجاب، يُحكى  أنها أقفلت خطوطها ولم ترد على الفيديو الذي نشر سوى لبعض المقربين جداً من محيطها.كانت أمل حجازي تصدرت  المرتبة الاولى الخاصة بموقع  X. (نواعم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:52 | 2024-03-04
05:40 | 2024-03-04
04:38 | 2024-03-04
04:06 | 2024-03-04
02:05 | 2024-03-04
02:00 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24