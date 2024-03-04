بعد أيام من تكريمه... وفاة ممثل شهير

أعلن الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، صباح اليوم الاثنين، عبر منشور على حسابه بموقع التواصل "فيسبوك"، عن وفاة الفنان جميل برسوم.

ونعى الفقيد ووصفه بالفنان الرائع والخلوق والمتواضع، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الراقية وأمتع الجماهير بتمثيله الاستثنائي.

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وكشف الأب بطرس دانيال عن مكان جنازة الفنان جميل برسوم والذي توفي بعد تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي، حيث يصلى على الجثمان ظهر اليوم بكنيسة مارجرجس في دمنهور، ولم يتم تحديد موعد العزاء والمكان بالقاهرة.





وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليلة في ختام مهرجان السينما الكاثوليكي في دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح إنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم".







أشهر أعمال جميل برسوم

يذكر أن جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "أوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضاً أنا وابن خالتي، والصندوق، وتحت الوصاية، وفي يوم وليلة، وفلانتينو، وحكايتي، ونصيبي وقسمتك. (العربية)