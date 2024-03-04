انهالت عليه بالضرب.. شاهدوا بالفيديو ما حدث بين فنانة ومُقدّم برامج مباشرة على الهواء

انتشر مقطع فيديو صادم لضيفة باكستانية تنهال على الهواء مباشرة ضرباً على مقدم برنامج جماهيري شهير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مع تعليقات متضامنة وأخرى ناقدة لهذا التصرف المبالغ به.



ففي تحوّل مفاجئ للأحداث في البرنامج المباشر "Public Demand"، وجدت المغنية الباكستانية شازيا منظور نفسها في حوار ساخن مع المضيف والممثل الكوميدي شيري نانها.



ووقال نانها ممازحا "شازيا، سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا. هل تخبريني في أي درجة ترغبين في السفر؟".



وأثار هذا التعليق الذي يبدو غير ضار غضب منظور، ما أدى إلى مشاجرة جسدية انتشرت منذ ذلك الحين. وأعربت منظور عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: "آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، وسمحت لك بتمرير الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث. عن شهر العسل".



وعقب ذلك غادرت منصور الاستوديو معلنة رفضها المشاركة بشكل أكبر في العرض. (العربية)