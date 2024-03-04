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فنون ومشاهير
بعدما هدّد شقيقه... فنان لبنانيّ: "أنا نمبر وان"
Lebanon 24
04-03-2024
|
09:35
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علّق الفنان زين العمر على سبب غيابه خلال الفترة الماضية عن الجمهور، وقال إنّه كان يُريد التحضير لعمل غنائي يعود من خلاله بقوة إلى الساحة الفنية.
وقال العمر إن تاريخه في الأغاني، يؤكد أنه دائمًا "نمبر وان"، لأن في فترة غيابه لم يُقدّم زملاؤه أي عمل مهم وفق رأيه.
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كما تحدث العمر عن الجدل الذي صاحب تهديده لشقيقه إيلي بشكل علني، عبر صفحته على منصة "إكس"، في بداية شهر فبرايرالماضي، بعدما شارك صورة للأخير مرفقًا إياها بكلام حول غدر الأقرباء، علق عليها: ما بتيجيك الضربة إلا من القريب! ما كنت متخيل يجي نهار وخيي يغدر فييّ.
وقال إن رسالة التهديد كانت مجرد دعاية تسويقية لأغنيته الجديدة "مجرد سايح"، مؤكدًا العلاقة الوطيدة التي تربطهما، مضيفًا: هو روحي التي لا يمكنها الانفصال عني.
وأضاف زين العمر: "لم أكن أعلم بهذه السياسة الترويجية التي اعتمدها فريق عملي الذي منعني من الإجابة على الاتصالات حرصاً على نجاح الخطة المعتمدة". (فوشيا)
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