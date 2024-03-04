بسبب اسم "أبو عبيدة".. محمد رمضان يثير غضباً عارماً على مواقع التواصل

أثارت صورة للنجم المصري محمد رمضان بعنوان: "فيلم ابو عبيدة" غضباً عارماً على مواقع التواصل، حيث بدا رمضان يرتدي ما يشبه الكوفية على رأسه.

وتساءل رواد هذه المواقع عن ما إذا كان رمضان انهى تصوير فيلم / مسلسل له كان قد تحدّث عنه في مرحلة سابقة في محاولة لاستفزاز العدوّ الاسرائيلي مع بداية العدوان على غزّة.

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وظهر رمضان انذاك في مقطع مصور سخر خلاله من قناة إسرائيلية طالبت بمقاطعة أعماله، ورد عليها بقوله "اسمي في المسلسل القادم هو أبو عبيدة" في إشارة للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام.

وهاجم نشطاء موقع “X” محمد رمضان على اعتبار أنه لا يصلح لدور أبي عبيدة لا من حيث الشكل ولا من حيث الاهمية، وأنّ كل ما يقوم به هو مجرد محاولات حثيثة لركوب "الترند".

وذهب البعض الى المطالبة بمقاطعة محمد رمضان بالتوازي مع مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

من جهة اخرى، اعتبر البعض الاخر أنّ لا مسلسل أو فيلم لمحمد رمضان يجسد فيه شخصية ابي عبيدة، وانما هو اختار الاسم لأحد أعماله المقبلة بهدف حشد الجماهيرية.