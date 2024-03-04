فنانة لبنانية تحتفل بألبومها الجديد بحفل كبير في دبي

أفادت "فوشيا" بأن الفنانة تانيا قسيس ستحتفل بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "زمن"، خلال حفل كبير سيقام بأحد الأماكن الكبرى داخل مول دبي.



ويتضمن ألبوم تانيا الجديد 14 أغنية جديدة وهي: بعدك حبيبي، قلبي الزغير، ما حدا عارف، زمن، شو في براسك، شو بدو، حا أعمل آه، عم يتغير الحال، هوى امرأة، تبقى حكيني، قبل ما تروح، مي سينتي، Window On A New Morning التي قدمتها بصيغتين موسيقيتين.

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ويتضمن ألبوم تانيا الجديد 14 أغنية جديدة وهي: بعدك حبيبي، قلبي الزغير، ما حدا عارف، زمن، شو في براسك، شو بدو، حا أعمل آه، عم يتغير الحال، هوى امرأة، تبقى حكيني، قبل ما تروح، مي سينتي، Window On A New Morning التي قدمتها بصيغتين موسيقيتين.

وشارك الفنان سعد رمضان، تانيا في أداء أغنية "هوى إمراة" التي حققت نجاحا كبيرا، وتفاعلا عبر المنصات السمعية وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان طوني كرم، وتوزيع فتشي كلندريان، وقد تمّ تسجيلها مع الـ Armenian State Symphony Orchestra بالتعاون مع الـ Kandinsky Chamber Orchestra في يريفان – أرمينيا.



