مسلسل النجمة الشهيرة الرمضاني "يقلقها".. اليكم السبب

أعربت النجمة يسرا اللوزي عن قلقها من ردود فعل الجمهور حول مسلسلها الجديد "صلة رحم"، وخوفها من عدم تقبّلهم للفكرة.



وعن الشخصية التي تقدّمها في المسلسل، نقلت مجلة "لها" عن اللوزي قولها: "أقدّم دور طبيبة نفسانية اسمها ليلى، هي شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغير حياتها ويهز الثوابت التي تؤمن بها، وتحاول أن تُنجب، وتواجه صعوبات في الحقن المجهري واستغلال فرصتها الأخيرة لتكون أماً".

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وأضافت: "موضوع مسلسل "صلة رحم" شائك، يحتاج الى مجهود كبير ووقت طويل للحصول على إجابة واضحة عمّا إذا كان ما يناقشه المسلسل مقبولاً أو لا، حلالاً أو حراماً، فالعمل لا يقدّم أياً من شخصياته بشكل مثالي، فكل الشخصيات تخطئ لأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، وهناك أبعاد مختلفة وعمق عند الشخصيات".