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فنون ومشاهير

النيران التهمت منزلها في لندن.. فنانة لبنانية تستنجد بتركي آل الشيخ (صورة)

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:24
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طلبت الفنانة مي حريري المساعدة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعد احتراق منزلها في العاصمة البريطانية، لندن.

وكتبت مي عبر حسابها في منصة "إكس"، "تركي آل الشيخ، لقد اتخذت الحياة منعطفًا غير متوقع ومؤسفًا للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، ولن يكون بلدي أبدًا بديلاً لكلينا".

وأضافت مي: عزيزي تركي، أنا في أسوأ وضع ممكن، أنا أم عزباء وعاطلة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، لجأت إليك لأنني أعرف قدرتك على مساعدتي بأي طريقة ممكنة فيما يتعلق بحياتي المهنية، فقط من أجل الوقوف على قدمي مرة أخرى وإعطاء ابنتي الجميلة ما تستحقه لفترة طويلة.

وتابعت الزوجة السابقة للموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات: لقد وضعت كبريائي جانبًا وابتلعت غروري؛ لأن لدي ابنة أريد الأفضل لها في هذا العالم. رؤيتها بهذه الطريقة قد كسرتني.. أتمنى أن تفهمني كما يفهمني كل من يعرفني.
 
 
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وفي وقت لاحق، شاركت مي مقطع فيديو تظهر فيه النيران تلتهم المنزل، فيما سيارات الشرطة تحيط بالمكان، وأرفقته بتعليق أشارت من خلاله إلى أن ابنتها، تمكنت من سماع الضجيج من الطابق السفلي، وأيقظت بقية السكان في ذلك الوقت.

يذكر أن مي (56 عاماً)، تستقر مع ابنتها سارة في لندن منذ انفجار بيروت، في 4 آب 2020.

وتزوجت مي ثلاث مرات، وكانت تبلغ عند زيجتها الأولى 13 عاماً، ولديها من زوجها الراحل ملحم بركات، ابن وحيد هو ملحم جونيور. (فوشيا)

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