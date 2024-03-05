التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)

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بعد الفيديو المتداول له، وهو يلتقط صوراً تذكارية مع عائلته في عزاء والده، سخر هشام نجل الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر من انتقادات الجمهور له.وقال هشام حلمي بكر: "مش بقرأ سوشيال ميديا ولا تعليقات، لأن كل واحد عنده رأي وده وارد، لكن الصورة دي طبيعية عفوية، وحبنا لبعض كعيلة، لا يقلل من حزننا على وفاة والدي".وتابع: "فكل واحد حر يشوف الموضوع من وجهة نظره، ووجهة النظر الوحيدة المهمة هنا هي وجهة نظرنا إحنا كعيلة، والعلاقة اللي بتربطنا ببعض، وأحب أوضح إن ده ميقللش من حزننا وعزانا لأبويا، وإحنا اللي فاضلنا في الدنيا هما عيلتنا".وأردف ساخراً: "كون إن إحنا خدنا لحظة عشان ناخد صورة مع بعض ونحتفل بلحظة يمكن متتكررش تاني، إن إحنا نكون في بلد واحدة كلنا في نفس الوقت، ومعتقدش إن دي حاجة غلط وأنا مقدرش أسيطر على رأي كل الناس". (لها)