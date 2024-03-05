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فنون ومشاهير

ممثل شهير في العناية المركزة.. وزوجته تكشف وضعه (صورة)

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:50
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أعلنت زوجة الفنان المصري شريف إدريس عن تطورات الحالة الصحية لزوجها، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى العناية المركزة.
 
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ونشرت زوجة شريف إدريس، عبر حساب زوجها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورًا أكدت فيه أن حالة زوجها الصحية بدأت في التحسن، وأشارت إلى أنه خرج من المستشفى، وقالت: "أنا زوجة شريف، الحمد لله شريف خرج من المستشفى ورجع البيت وإن شاء الله يبدأ رحلة علاج من بكرة، بيعتذر إنه مش قادر يرد على التليفون نهائي من التعب والألم اللي ماسك جسمه كله، دعواتكم".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان شريف إدريس كان مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أمير كرارة ومي عز الدين وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي إخراج حسين المنباوي.(لها)





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