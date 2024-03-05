هل تذكرونها؟ نجمة "ذا فويس كيدز" تعلن ارتدائها الحجاب بالكوفية الفلسطينية (فيديو)

أحيت نجمة "ذا فويس كيدز" ماريا قحطان حفلا في مدينة صنعاء، على شرف ارتدائها للحجاب ووصول قناتها على يوتيوب لمليون و500 ألف متابع.

وبدأت ماريا حفلتها بإعلانها الرسمي لارتدائها الحجاب، الذي اختارت أن يكون بلباس فلسطيني، وذلك كرسالة من اليمن إلى الأراضي الفلسطينية.

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كما قامت النجمة اليمنية بغناء بعض الأغاني الفلسطينية خلال حفلها، وقد علق العديد من محبيها على ارتدائها الحجاب والخطوة التي قامت بها، اذ قالت أحدهم: "اتخذت أجمل قرار".

ويذكر أن ماريا أول طفلة يمنية تصل الى الحلقة النهائية من المنافسة في برنامج "ذا فويس كيدز"، وكانت على بُعد خطوات من حصد اللقب، ولكن في النهاية كان من نصيب زميلها بنفس الفريق الطفل المغربي حمزة لبيض الذي فاز باللقب في موسمه الثاني.