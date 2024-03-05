"سيلفي" تعرّض الفنان الشهير لانتقادات الجمهور.. هكذا ردّ

رد الفنان السعودي فايز المالكي على الجدل المثار إثر ظهوره في مقطع فيديو وهو يلتقط صورة مع فتاة في أحد المعارض الفنية وكان يضع يده على كتفها.

وقال: "أرجوكم رجاء خاص اتركوا التفكير الوسخ والنيات الشينة.. يعلم الله أن هالبنت لو كل واحد يعرف كيف وقفت عشان تصور إنه يجي يبوس راسي".

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وأضاف: "اتركوا البنت في حالها حتى في كتاباتكم سبوني أنا ما عندي مشكلة ما يهمني بس البنت لا تتعرضون لها لأن اللي فيها من وجع وألم ومعاناة يكفيها وفوق كل هذا قاعدة تشارك وترسم وتستمتع وتعيش حياتها ولها بوسة مني على راسها".



وتابع: "أسألكم بالله اتقوا الله في أنفسكم لا أحد يقرب البنت في التغريدات أو في السب، وأنا أبرر عشان ما أحد يتكلم عليها".



يذكر أن المالكي كان قد تعرض للانتقادات بسبب وضعه يده على كتف الفتاة، فيما أكد البعض أن إنسانيته دفعته للقيام بذلك.