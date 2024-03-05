ألعاب وليس مقالب.. هذا ما كشف عن برنامج رامز جلال الجديد

كشف الفنان المصري رامز جلال أن اسم برنامج المقالب الذي سيظهر فيه خلال شهر رمضان 2024، سيحمل عنوان "رامز جاب من الآخر".



Advertisement



وأضاف جلال: "بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر، والله المستعان". ونشر جلال البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابه على "انستغرام"، وبدا فيه وهو يحمل فانوسًا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلبًا. وعلق قائلًا: "بسم الله، توكلنا على الله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر، ورمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبون".وأضاف جلال: "بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر، والله المستعان".



ويبدو أن رامز جلال قام بتغيير اسم برنامجه بعد أن كشفت مصادر مطلعة لموقع "فوشيا"، قبل أيام قليلة أنه سيحمل اسم "رامز قفّل اللعبة"، مضيفة أنه سيظهر فيه بشخصيته الحقيقية، بعد قيامه بالاتصال التليفوني ببعض النجوم، ودعوتهم للمشاركة في برنامجه، وهو الأمر الذي جعلهم يثقون باختلاف طبيعة برامج المقالب التي يقدمها رامز بموسمه الجديد.



وأوضحت المصادر أن فكرة البرنامج الأساسية هي ألعاب وليست مقالب، وتدور أحداثه داخل مدينة ألعاب، وأنها عبارة عن لعبة من بضع مراحل، لا يستطيع النجم الخروج منها، إلا بعد الانتهاء من كل مراحل اللعبة.





وأشارت إلى أنه ليست كل الألعاب سهلة؛ إذ إن بعض المراحل فيها تحديات خطيرة عرَّضت بعض الفنانين ولاعبي الكرة لإصابات بالغة.



ووفقاً لـ"فوشيا"، يشارك في كل حلقة ضيفان، لكنهما لا يتقابلان إلا في الجزء الثاني من البرنامج، ومن أبرز النجوم الذين سيظهرون مع رامز جلال: شيرين رضا، ومحمد أنور، ومي عمر ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي وسارة الطباخ، وحسن شاكوش، وريم طارق، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وسمية الخشاب وأيتن عامر، ومها أحمد ، وفادي خفاجة، وحمدي الميرغني، وسارة عبد الفتاح.