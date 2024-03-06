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فنون ومشاهير
الفنانة اللبنانيّة الشابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفيّة بعمرو دياب.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
06-03-2024
|
08:39
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كشفت الفنانة داليدا خليل، تفاصيل صورتها التي جمعتها بالفنان المصري عمرو دياب، والتي تصدرت "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسابيع، والتي اعتبرها البعض بداية علاقة عاطفية جديدة في حياة الفنان المصري.
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وقالت داليدا: القصة كانت مجرد صدفة جمعتني بالفنان الكبير عمرو دياب، وكان لي الشرف أن أقابله وأن أتصور برفقته، هو شخص بيعقد ومحب للجميع، وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق". (فوشيا)
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