وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟

توفي النج غاريسون براون، المشارك بسلسلة المسلسل التلفزيوني الشهير Sister Wives على محطة TLC، بجانب والديه جانيل وكودي براون، عن عمرٍ يناهز الـ 25 عاماً، وذلك يوم أمس الثلاثاء.



وأكدت والدته جانيل النبأ، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يوم الثلاثاء، وكتبت: "أنا وكودي نشعر بحزن عميق لإعلان فقدان ابننا الجميل روبرت غاريسون براون. لقد كان نقطة مضيئة في حياة كل منْ عرفه. ستترك خسارته أثراً كبيراً. نطلب منكم احترام خصوصيتنا والانضمام إلينا في تكريم ذكراه".

كما أصدرت محطة TLC هذا البيان: "لقد شعرنا بالصدمة عندما سمعنا بالخسارة المأساوية لغاريسون براون. ونعرب عن أعمق تعازينا القلبية لعائلة براون في هذا الوقت العصيب".



بدوره، أكد الملازم تشارلز إم هيرنانديز الثاني، من قسم شرطة فلاغستاف لموقع People، أن غابرييل 22 عاماً، شقيق غاريسون، هو منْ اكتشف حالة الوفاة، واستجابت الشرطة لبلاغه الذي أفاد بالوفاة، التي يبدو أنها حادث انتحار واضح. وتابع بيان الملازم هيرنانديز: "قيل لنا إن غاريسون يبدو أنه أصيب بطلق ناري. تبحث الشرطة في هذا الأمر باعتباره انتحاراً واضحاً. في هذا الوقت لا يوجد أي مؤشر على وجود جريمة، ويقوم محققون من قسم التحقيقات الجنائية بالتحقيق".



وظهر غاريسون في مسلسل "Sister Wives" منذ بثه لأول مرة على محطة TLC في عام 2010، عندما كان مجرد طفل. ويروي المسلسل أسلوب حياة والده المتعدد الزوجات في ولاية يوتا، حيث لدى كودي عدة زوجات، وكانت جانيل والدة غاريسون واحدة منهن حتى تم الطلاق العام الماضي. (سيدتي)