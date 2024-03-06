ممثل شهير يروي معاناته مع الوجع: "سأبدأ رحلة العلاج"

تعرّض الفنان شريف إدريس لوعكة صحية، ما دفعه إلى طمأنة محبيه على حالته الصحية.

وشارك الممثل المصري متابعيه على "فيسبوك"، كتب فيه: "شكراً من قلبي لكل الحبايب اللي بيحاولوا يطمنوا عليا من امبارح وبعتذر عن عدم الردّ".

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وأضاف: "باختصار شديد، بقالي فتره ظهري تاعبني ومأثر على رجلي لأن عندي انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية وأنا أهملته، وكنت بستحمل وماشي بمسكنات، لكن مبارح كنت بجيب حاجات للبيت مع زوجتي وبدأت اتعب بشكل غير طبيعي وفجأة حصلي تخشب تام في الجزء السفلي مع كل أنواع الألم اللي ممكن تتخيلوه. حاولت اتحمل وأخدت دواء مسكّن لكن الوضع تحول إني في لحظة حسيت إن ظهري هيتكسر حرفياً وألم في جميع أطراف رجليا الاتنين ودموعي نزلت من كتر الألم حقيقي، رحت مستشفى وادي النيل اللي بشكر كل طاقم الطوارئ فيه، عملوا أشعه مبدئية الدكتور قالي أنا كنت هدخلك تعمل رنين بس من اللي شايفه من الأشعة مش هينفع ومش هتقدر تستحمل حتى جهاز الرنين".



واختتم شريف إدريس منشوره بالقول: "رأيت مع الطبيب شكل عضلات ظهري وهي تشنج حرفياً، علقولي محاليل مسكنات وكتبلي أدوية أمشي عليها لمدة خمس أيام راحة تامة، وبعد كده أعمل رنين وابدأ رحلة العلاج. بس بأمانه أنا شفت وحسيت بألم لا يمكن وصفه نتيجة إلتهاب حاد في الأعصاب، الحمد لله على كل شيء بشكركم جميعاً. وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنّوا له الشفاء وأن يأتي العلاج بنتيجة سريعة".