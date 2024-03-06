عاش بها حتى وفاته.. شقة كارل لاغرفيلد التاريخية للبيع وهذا ثمنها

عُرضت شقة مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، التي تعود للقرن السابع عشر، للبيع بالمزاد العلني في 26 آذار، بحسب ما أعلنه مكتب الكاتب العدل المسؤول عن البيع.



وتقع الشقة في مبنى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في "Quai Voltaire"، في قلب مدينة باريس التاريخية، مع إطلالة على نهر السين ومتحف اللوفر، وقد تم تجديد الشقة بالكامل من قبل المصمم.

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وعاش كارل لاغرفيلد، الذي كان لإبداعاته وعروضه المذهلة لشانيل وفندي وعلامته التجارية الخاصة، تأثير عميق على عالم الموضة، هناك لمدة 10 سنوات تقريبًا حتى وفاته.



وسيتم طرح الشقة للبيع بسعر 5.3 مليون يورو، بعد عدة مزادات تتعلق بالسلع المملوكة للمصمم، في عامي 2021 و2022، في غرفة التجارة والصناعة بباريس، وكذلك عبر الإنترنت وعبر الهاتف. مع تحديد حق الوصول المشروط بإيداع مبلغ 1.06 مليون يورو.