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فنون ومشاهير

أرملة ستيف جوبز تنقذ معهداً عريقاً من الإفلاس

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:00
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أُعلن عن بيع الحرم الجامعي لمعهد سان فرانسيسكو للفنون (SFAI)، الذي عُرف بجدارية الفنان المكسيكي دييغو ريفيرا الشهيرة، والتي ملأت أحد جدرانه الرئيسية.

وبيع هذا القسم من المعهد العريق إلى منظمة غير ربحية تقودها لورين باول جوبز، أرملة المؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف جوبز، مقابل 30 مليون دولار.
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وكانت ققد ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، في وقت سابق، أن المعهد يتضمن "لوحة جدارية لعمال يبنون المدينة"، وهي لوحة جدارية رسمها ريفيرا عام 1931، وقدرت قيمتها بـ 50 مليون دولار، ومن المقرر أن تبقى في غرفة المشاهدة.


هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "اشترت المنظمة غير الربحية الحرم الجامعي المتعثّر مالياً، على أن تهتم بقضايا الصيانة في مباني (SFAI) في السنوات الأربع المقبلة، والحفاظ على الحرم الجامعي كمؤسسة للفنون؛ إذ يجري العمل على خطط وبرامج للفنانين المقيمين".
المصدر: فوشيا
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