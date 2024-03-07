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فنون ومشاهير
فنان شهير تعرّض ووالدته للضرب داخل مول شهير.. وفيديو يوثق ما جرى!
Lebanon 24
07-03-2024
|
00:06
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تعرض الفنان المصري كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، ووالدته للضرب داخل مول تجاري شهير بسبب رفض إدارة المول بيع سكر لهما.
وقال الفنان إنه ذهب مع والدته إلى أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لشراء احتياجاتهما من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة، لكن إدارة المول رفضت بيعه لهما بزعم عدم توافره.
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وأكد الفنان المصري أنه شاهد توافر أكياس السكر داخل المول فطلب مجددا شراء ما يحتاجه من المتوافر لديهم لكنهم لم يستجيبوا له، واستدعوا أفراد الأمن الذين اعتدوا عليه وعلى والدته وتسببوا في إصابتها وتعرضها لنزيف من الفم.
وعلى حسابه في "فيسبوك"، وثق الفنان المصري في فيديو منفصل تواجد كميات من السكر داخل المتجر، مؤكدا أن إدارة المتجر أخفته عن المستهلكين، وهدد بمقاضاتهم لإخفائهم سلعة استراتيجية عن الجمهور.
وأعلن مغاوري أنه سيتقدم ببلاغ لوزارة التموين يتهم خلاله إدارة المول بإثارة أزمة السكر، مشيرا إلى أن إلإدارة حاولت احتواء الأمر بعدما شاهدته يقوم بتصوير الواقعة بالفيديو وعرضت عليه شراء نحو 20 كلغ من السكر لكنه رفض.
يذكر أن مصر تواجه أزمة حاليا في توافر سلع استراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار بعضها مثل السكر، والتي أرجعها خبراء ومحللون إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي. (العربية)
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