فنان شهير تعرّض ووالدته للضرب داخل مول شهير.. وفيديو يوثق ما جرى!

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تعرض الفنان المصري كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، ووالدته للضرب داخل مول تجاري شهير بسبب رفض إدارة المول بيع سكر لهما.وقال الفنان إنه ذهب مع والدته إلى أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة لشراء احتياجاتهما من السلع، وطلب شراء كمية من السكر تكفي العائلة، لكن إدارة المول رفضت بيعه لهما بزعم عدم توافره.وأكد الفنان المصري أنه شاهد توافر أكياس السكر داخل المول فطلب مجددا شراء ما يحتاجه من المتوافر لديهم لكنهم لم يستجيبوا له، واستدعوا أفراد الأمن الذين اعتدوا عليه وعلى والدته وتسببوا في إصابتها وتعرضها لنزيف من الفم.وعلى حسابه في "فيسبوك"، وثق الفنان المصري في فيديو منفصل تواجد كميات من السكر داخل المتجر، مؤكدا أن إدارة المتجر أخفته عن المستهلكين، وهدد بمقاضاتهم لإخفائهم سلعة استراتيجية عن الجمهور.