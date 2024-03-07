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فنون ومشاهير
روبرت دي نيرو يدشن مطعمين في هذه الدولة العربية (فيديو)
Lebanon 24
07-03-2024
|
07:55
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أعلن الممثل الأميركي روبرت دي نيرو مشروعه الجديد في مصر، واختياره منطقة "رأس الحكمة" للاستثمار في البلاد.
وسيطلق دي نيرو مطعمين في مصر، أحدهما في رأس الحكمة، والثاني في الشيخ زايد، للعلامة الفندقية "نوبو- Nobu التي أسسها بالتعاون مع المنتج مائير تيبير، والشيف الياباني نوبو ماتسوهيشا.
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وظهر الثلاثي في مقطع فيديو يكشفون تفاصيل استثمارهم في مصر، وعلق دي نيرو: "سعيد جداً بافتتاح مطعم نوبو في مصر. هذا البلد الساحر والمبهر أتطلع لرؤيتكم هناك".
ومطاعم نوبو، ضمن سلسلة يابانية في فلوريدا الأميركية، حائزة على نجمة ميشلان، مشهورة بريادتها وأكلاتها المبتكرة وزبائنها من المشاهير، ولها قرابة 30 فرعاً حول العالم.
ومن المقرر أن يفتتح دي نيرو المطعمين الجديدين في مصر بحلول 2026.
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