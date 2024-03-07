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فنون ومشاهير
اكتشف موهبة أحد أبرز الإعلاميين... وفاة مخرج ومنتج بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
07-03-2024
|
12:48
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غيّب الموت المخرج والمنتج المصري طارق الكاشف بعد صراع مع المرض.
وساهم الكاشف بشكل كبير في إبراز موهبة الإعلامي المصري عمرو أديب، كما ساهم من خلال شركته الغنائية "أميركانا" في اكتشاف عدد من المواهب الغنائية أبرزها هشام عباس، وسيمون.
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وكان أحمد الكاشف، شقيق المخرج الراحل قد نعاه عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي المنتج والمخرج طارق الكاشف في ذمة الله. (فوشيا)
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