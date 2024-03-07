هاني رمزي يخرج من السباق الدرامي.. لهذا السبب

أعلن المنتج محمد فوزي خروج مسلسل "بدون مقابل"، للفنان هاني رمزي، من السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وأفادت مجلة "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل اتخذت قراراً بتأجيله وعرضه بعد رمضان بسبب التأخّر في التصوير، حيث يتبقى عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها بعد.

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وذكرت المجلة أن "مشاهد كثيرة سوف يتم تصويرها خارج مصر، لهذا قررت الشركة المنتجة الاستمرار في التصوير خلال رمضان على أن يُعرض المسلسل في موسم آخر".



يُذكر أن مسلسل "بدون مقابل" يبتعد فيه هاني رمزي عن أدوار الكوميديا التي اعتادها الجمهور منه، وهو يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: عمرو عبد الجليل، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش. وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.