أُصيب بورم دموي... وفاة مُؤلف أحد أشهر المسلسلات

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توفي عن 68 عاماً مؤلف شرائط المانغا اليابانية المصوّرة أكيرا تورياما الذي اشتهر بسلسلتَي "دراغون بول" Dragon Ball و"دكتور سلامب" Dr Slump، جرّاء إصابته بورم دموي تحت الجافية.وجاء في منشور على صفحة "بيرد استوديو" الذي أسسه الراحل عبر منصة "إكس": "نُعلِمكم ببالغ الأسى بأن مؤلف المانغا أكيرا تورياما توفي عن 68 عاماً بسبب ورم دموي حاد تحت الجافية".وأعربت دار "شويشا" للنشر عن "الحزن العميق لنبأ وفاته المفاجئ"، مشيدةً "بإنجازاته الكبيرة" ومبديةً امتنانها له. (العربية)