أحمد السقا تعرّض لمشاكل صحية.. وزوجته الإعلامية الشهيرة تكشف سرّاً خطِراً عن حالته!

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كشفت الإعلامية مها الصغير عن سر خطِر حول الحالة الصحية لزوجها الفنان أحمد السقا، مشيرة إلى أنه كان قد تعرّض لمشاكل صحية في أثناء إعداد وتصوير مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عُرض أخيراً على إحدى المنصات الرقمية.وقالت مها الصغير في تصريحات إعلامية: "كان عيّان أوي صحياً، علشان كده طلع وشّه تعبان وعينيه صفرا، وكان هزيل جسمانيا". وأضافت: "طلع عنده حصوات وشال المرارة بعدها علطول، والكلى عنده كانت شغالة بنسبة 20 أو 30%.... يمكن ده خدمه في تقديم شخصية واحد مرهَق، لكن كان بيشتغل تحت ضغط شديد، وحالياً الحمد لله بقى كويس".وتدور أحداث مسلسل "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية "الدكتور يحيى"، التي يقدّمها أحمد السقا، والذي تشهد حياته العديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة MMA (الفنون القتالية المختلطة)، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدرّبه القديم أشرف عبدالباقي، الملقّب بـ"تامبي"، والذي يحاول دائماً إقناع "يحيى" بالعودة الى رياضة الـ MMA.ويشارك في بطولة المسلسل: أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكوّن من تسع حلقات، وهو تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي. (لها)