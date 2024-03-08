تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)

توفي المطرب المغربي عبدو شريف، اليوم الجمعة داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الدار البيضاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.



ووفق وسائل إعلام محلية، نُقل عبدو شريف إلى المستشفى صباح الجمعة، وهو في وضعية صحية حرجة، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمّت به، بعد تعرضه لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة، قبل وفاته.

توفي الفنان المغربي عبدو شريف، ظهر اليوم الجمعة، بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



واشتهر الراحل بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني عمالقة الطرب العربي مثل عبد الحليم حافظ وأم كثلوم وغيرهم.



رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.. pic.twitter.com/AlkCPavazF — 2M.ma (@2MInteractive) March 8, 2024 Advertisement



وكان الراحل يستعد لإحياء حفل مساء اليوم، على مسرح سينما "ميغاراما" في الدار البيضاء، بمناسـبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، وذلك بعد سنوات من الغياب، لكن المـوت خطفه في اللحظات الأخيرة. وكان الراحل يستعد لإحياء حفل مساء اليوم، على مسرح سينما "ميغاراما" في الدار البيضاء، بمناسـبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، وذلك بعد سنوات من الغياب، لكن المـوت خطفه في اللحظات الأخيرة.

واشتهر الراحـل بتقديم أعمال طربية، وكذلك إعادة إحـياء أغاني عمالقة الطرب العربي مثل عبد الحليم حافظ، وأم كثلوم، وغيرهما.



ويحظى شريف، بشعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح "دار الأوبرا" المصرية، حيث يلقبه جمهوره بـ"العندليب الجديد"، و"خليفة العندليب الأسمر". (فوشيا)