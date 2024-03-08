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فنون ومشاهير

رسالة من رحمة رياض الى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:00
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تزامناً مع حلول يوم المرأة العالمي، اختارت الفنانة العراقيّة رحمة رياض أن توجّه رسالة إلى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة.

 ودوّنت الفنانة رحمة رياض عبر منصّة X "في يوم المرأة العالمي، تحية اعتزاز وفخر للمرأة الفلسطينية المناضلة والسودانية الصامدة في مواجهة الصعاب بكل شجاعة وإصرار، كل عام وأنتن مصدر إلهام للعالم بأسره!".

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