رسالة من رحمة رياض الى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة

تزامناً مع حلول يوم المرأة العالمي، اختارت الفنانة العراقيّة رحمة رياض أن توجّه رسالة إلى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة.
ودوّنت الفنانة رحمة رياض عبر منصّة X "في يوم المرأة العالمي، تحية اعتزاز وفخر للمرأة الفلسطينية المناضلة والسودانية الصامدة في مواجهة الصعاب بكل شجاعة وإصرار، كل عام وأنتن مصدر إلهام للعالم بأسره!".
في #يوم_المرأة_العالمي تحية اعتزاز وفخر للمرأة الفلسطينية المناضلة والسودانية الصامدة في مواجهة الصعاب بكل شجاعة وإصرار، كل عام وأنتن مصدر إلهام للعالم بأسره! pic.twitter.com/ETCnCRi3D2
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) March 8, 2024
في #يوم_المرأة_العالمي تحية اعتزاز وفخر للمرأة الفلسطينية المناضلة والسودانية الصامدة في مواجهة الصعاب بكل شجاعة وإصرار، كل عام وأنتن مصدر إلهام للعالم بأسره! pic.twitter.com/ETCnCRi3D2