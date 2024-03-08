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فنون ومشاهير

الراقصة دينا تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول تربية الرجل .. ماذا قالت؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:10
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 في حوارها ضمن برنامج "الستات"، أثارت الفنانة دينا جدلاً كبيراً بعد الكشف عن رأيها في الفارق بين تربية الرجال والنساء، حيث قالت إن التربية المصرية أساسها امرأة، والسبب هو انشغال الرجل بعمله خارج المنزل.

وأوضحت: "كل بيوت مصر تربية واحدة ست، مصر كلها اللي مربياها واحدة ست، لأن الراجل أساساً مش موجود، الراجل بيطلع يروح شغله ويرجع بالليل مبيربيش والست هي اللي بتربي وأنا مش بقلّل من وجود الرجالة".

ونصحت دينا السيدات بعدم الانفصال عن أزواجهن في حال وجود طفل صغير في السنّ، بالقول: "الرجالة بعد الانفصال مبتكونش موجودة، ولو عايزين يربّوا عيالهم ياخدوهم خميس وجمعة ويشاركوا في تربيتهم، ومبنصحش إن يكون فيه طلاق، وكل ما واحدة صاحبتي تقولي هطلق بقولها بلاش ابنك لما يوصل 12 سنة مش هتقدري عليه".

وأضافت: "ابني تأثر بغياب والده، وافتقد وجوده طبعاً، وعدم وجود الأب حاجة صعبة جداً وصعبة عليّ أنا كمان، وأنا ربيت علي ابني على إنه يبقى راجل ويعتمد على نفسه، ومخلّتهوش مرفّه، وكنت صارمة في تربيته، والأم بتفضل خايفة على ولادها لحد ما يكبروا".

 وروت دينا موقفاً جمعها بنجلها علي أثناء اختياره مجال الطبخ، مشيرةً إلى أنها كانت تريده أن يتخصّص بمجال التجارة والبزنس وليس الطبخ، قائلةً: "كنت عايزة ابني يدرس بزنس، بس قاللي إنتي أهلك وافقوا على الرقص؟ قولتله لا، وقاللي إنتي نجحتي في إيه؟ قولتله الرقص، قاللي ممكن تسبيني أدرس طبخ، سكتت وقولتله اتفضل".

 وأشارت دينا إلى أن نجلها علي لا يحب مهنة الفن، موضحةً: "مبيحبش شغلة الفن، مع إني لما باخده نرقص شوية بيعمل الخطوات في ثلاث ثواني، عنده جينات بقى بس هو مبيحبش الشغل ده، هو عايز يشتغل خمسة أيام ويومين إجازة".

( لها)
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