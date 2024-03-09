بعد نجاحها في مسلسل "الخائن".. مرام علي مُجدداً في إسطنبول وهذا ما تحضّر له

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انطلقت في اسطنبول عمليات تصوير مسلسل "امرأة" بطولة مرام علي في أول دور تكون فيه بطلة مطلقة، لمسلسل يروي تفاصيل عن سيدات ضمن يوميات مؤثرة، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل "الخائن".وآخر المنضمين لهذا المشروع الدرامي كانت الممثلة السورية نانسي خوري، التي شاركت من قبل في مسلسل "الثمن" إلى جانب الممثل باسل خياط وهي اليوم تعود للدراما من بوابة تركيا حيث تلعب دوراً موازياً لدور مرام علي.وتؤدي نانسي دور جارة "مرام علي" في العمل التي تسكن بنفس البناء، وتتحول علاقتهما لصداقة قوية بعد أن كان هناك نوعاً من الفتور بينهما لتتعلق نانسي بأولاد مرام وتصبح كأختها المقربة؛ خصوصاً وأن مرام علي تعيش حياة وضغوطاً اجتماعية ونفسية وتحاول بكل جهدها الهروب من خلال العمل أو الانشغال عن هذا الواقع المفروض عليها لكنها تقع في فخ نساء يحطن بها وفي كل مرة تحاول انقاذ نفسها بأقل خسائر ممكنة.(نواعم)