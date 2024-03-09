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فنون ومشاهير

بعد دخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تكشف حالته الصحية (صور)

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:59
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بعد إجرائه لعملية فتق، كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عن تطورات الحالة الصحية لزوجها المطرب أحمد العسيوي.  

وقالت إيناس في تصريح خاص لـ"لها": الحمد لله والشكر لله خرجنا من المستشفى واتفرجنا على الماتش في البيت وكانت فرحتين بخروج العيسوي وفوز الأهلي"، مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة بعد الخروج من المستشفى، وكان في استقباله عدد من الأصدقاء المقربين، ووفد من نقابة الموسيقيين للاطمئنان على صحته بعد الخروج.
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وكانت إيناس عز الدين، قد كشفت عن خضوع زوجها المطرب أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية لعملية جراحية خطِرة في أحد مستشفيات القاهرة.
 
 
 

وقالت إيناس إن زوجها أصيب بفتق إربي في جنازة الموسيقار حلمي بكر، فشعر بألم شديد نُقل على أثره إلى أحد المستشفيات، واتصل بها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وطمأنها على حالته الصحية.

وأكدت إيناس أن زوجها خرج من قسم العمليات في حالة صحية جيدة إلى غرفة العناية المركزة، وكان في استقباله وفد من نقابة الموسيقيين الذين توافدوا إلى المستشفى للاطمئنان على صحته. (لها)

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