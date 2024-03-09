رسالة مؤثرة.. اليكم ما قالته إبتسام لشقيقتها دنيا بطمة داخل السجن

وجّهت إبتسام بطمة رسالة مؤثّرة إلى شقيقتها النجمة المغربية دنيا بطمة القابعة خلف أسوار السجن، في حكم قضائي ضدها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".



وفي منشور على حسابها عبر "إنستغرام"، قالت: "أختي، سندي، عشرة عمري، روح روحي، قطعة من قلبي، منبع العطاء اللا محدود والحنان والحب والخير… هي إنسانة عظيمة وجودها في حياتي يكفيني عن كل شعور، اشتقت لك يا أختي يا رفيقة دربي الحياة في غيابك عن عيني لا معنى لها ولا طعم لها".

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وأضافت : "اللهم السلام لقلبها وأيامًا لا تخلو من ضحكتها اللهم لا تحرمني من أختي حبيبتي، اللهم إني أستودعك غاليتي فاحفظها بحفظك وفرج همها يا رحمان وأنزل عليها صبر أيوب وسكينة الجنة، اللهم اجعلها في عنايتك وأعدها إلينا سالمة في أقرب وقت، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. الله يجمع شملنا يا رب ونشوف ضحكتك".