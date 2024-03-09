Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة.. اليكم ما قالته إبتسام لشقيقتها دنيا بطمة داخل السجن

Lebanon 24
09-03-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1173242-638455918528683491.jpg
Doc-P-1173242-638455918528683491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّهت إبتسام بطمة رسالة مؤثّرة إلى شقيقتها النجمة المغربية دنيا بطمة القابعة خلف أسوار السجن، في حكم قضائي ضدها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وفي منشور على حسابها عبر "إنستغرام"، قالت: "أختي، سندي، عشرة عمري، روح روحي، قطعة من قلبي، منبع العطاء اللا محدود والحنان والحب والخير… هي إنسانة عظيمة وجودها في حياتي يكفيني عن كل شعور، اشتقت لك يا أختي يا رفيقة دربي الحياة في غيابك عن عيني لا معنى لها ولا طعم لها".
Advertisement

وأضافت : "اللهم السلام لقلبها وأيامًا لا تخلو من ضحكتها اللهم لا تحرمني من أختي حبيبتي، اللهم إني أستودعك غاليتي فاحفظها بحفظك وفرج همها يا رحمان وأنزل عليها صبر أيوب وسكينة الجنة، اللهم اجعلها في عنايتك وأعدها إلينا سالمة في أقرب وقت، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. الله يجمع شملنا يا رب ونشوف ضحكتك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:27 | 2024-03-09
06:48 | 2024-03-09
04:16 | 2024-03-09
03:58 | 2024-03-09
02:59 | 2024-03-09
02:21 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24