Advertisement

فنون ومشاهير

بموسم استثنائي.. من حصل على لقب "توب شيف النخبة"؟

Lebanon 24
10-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1173362-638456247832716881.png
Doc-P-1173362-638456247832716881.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد نحو 3 أشهر من المنافسات الحماسية والتحديات، ضمن الموسم السابع من برنامج "TOP CHEF- ALL STARS"  فاز طارق طه باللقب وحصل على الجائزة المالية ومجموعة من الجوائز العينية.  

في بداية الحلقة الختامية، استعرضت ريبورتاجات سريعة ما أنجزه المشتركون الأربعة سليم، جورج، طارق ومحمد سي طوال الموسم، مترافقاً مع تعليقات إيجابية من لجنة التحكيم المؤلفة من الشيف منى موصلي، الشيف مارون شديد والشيف بوبي شين، الذين اعتبروا أن الأربعة يتمتعون بمستوى عال ولديهم ثقة واعتزاز بالنفس، وهم يستحقون الحصول على اللقب عن جدارة، في توب شيف النخبة.  
Advertisement

ضمن نهائي "توب شيف" لهذا الموسم، استقبلت الشيف منى موصلي أحد أبرز الطهاة في العالم في السنوات الأخيرة، الشيف الفرنسي يانيك ألينو الحائز على 16 نجمة ميشلان للذوق الرفيع عن مطاعمه الموزعة بين لندن وباريس ودبي وغيرها، والذي كرّس حياته لشغفه في عالم الطهي، ويمزج في مسيرته بين المعرفة والبحث الدائم عن النكهات المبتكرة والجريئة وهو من رواد المطبخ العالمي الحديث.

الجدير ذكره أن طارق طه إثر فوزه باللقب، حصل على مبلغ 700 ألف ريال سعودي، و100 الف ريال إضافي مكافأة من تنمية، إضافة إلى تغطية كاملة في مجلة Hospitality News، وصفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيحل ضيفاً على معرض HORECA الملتقى السنوي لعالم الضيافة والصناعات الغذائية.(نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:45 | 2024-03-10
08:00 | 2024-03-10
06:21 | 2024-03-10
05:05 | 2024-03-10
02:58 | 2024-03-10
01:48 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24