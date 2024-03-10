"رفعتيلي راسي"... هكذا احتفلت والدة ياسمينا زيتون بتتويجها وصيفة أولى لملكة جمال العالم

أعربت أسمهان الهلالي، والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون عن سعادتها الكبيرة بعد فوز ابنتها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 في نسختها 71.

وقالت والدة ياسمينا زيتون، في تصريح لـ"فوشيا"، إن ابنتها تستحق الفوز بهذا اللقب، مشيرة إلى أنها كانت تتوقعه كونها تمتلك المقومات الجمالية.

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وأضافت أن ذكاء ابنتها وثقتها بنفسها ساعداها على تحقيق هذه النتيجة بجدارة واستحقاق.

وعن فوز ياسمينا بهذا اللقب بعد تتويج جورجينا رزق عام 1971 بلقب ملكة جمال الكون، علقت: عملت شي بينرفع فيه الراس وكتير مهم للبنان. لقب سيتم تناقله لولد الولد.

ووجهت أسمهان الهلالي رسالة إلى ابنتها ياسمينا زيتون قالت فيها: يا قلبي، يا روحي رفعتيلي راسي وكلنا فخورين بك.

وكانت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون قد توجت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، في النسخة 71 من المسابقة التي أقيمت في مدينة مومباي الهندية، السبت، فيما فازت باللقب كريستينا بيشكوفا Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك.

ونافست ياسمينا حتى المراحل الأخيرة للمسابقة ونجحت في حصد لقب Miss World Asia & Oceania، وكذلك لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024. (فوشيا)