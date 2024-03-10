حادث يقلب حياة كارمن بصيبص... اليكم القصة الكاملة

شوّقت كارمن بصيبص الجمهور، لشخصية "قمر" التي ستقدمها في مسلسل "نظرة حب"، المُنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وشاركت كارمن عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، الفيديو الدعائي لشخصيتها في المسلسل، وكشفت فيه عن مشاعرها الغريبة والمختلطة والقوية في ذات الوقت تجاه الشخص الذي تحبه.

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ويوثق البرومو أيضاً تعرُّض "قمر" لموقف غريب يجعلها تتوجه لذكره لمن حولها بغرض مساعدتها، إلى جانب مرورها بحوادث كثيرة تقلب حياتها رأساً على عقب.

وعلقت كارمن على البرومو، بالقول: حادث قلب كل الموازين، وما عادت حياة قمر متل قبل. تابعوني في مسلسل نظرة حب خلال شهر رمضان الكريم من إنتاج شركة ايبلا الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لمتابعة المسلسل، لا سيما أنه يجمع كارمن والفنان السوري باسل خياط في أول تجربة درامية بينهما.

وكتبت متابعة: الحماس كبير بوجودك أنت وباسل ناطرتكم بفارغ الصبر. وعلقت أخرى: كلنا ناطرين قمر وبحر والترندات اللي رح يعملوها.

كما حرص كل من الفنانة تقلا شمعون، وزميلتها ميا سعيد على تهنئتها بالعمل.

حول العمل



ويدور "نظرة حب" في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجري أحداثها بطريقة مغايرة للواقع، وصراع بين شخصيتي ميشال حوراني وباسل خياط من أجل الفوز بقلب كارمن بصيبص.

ومن المقرر أن يناقش العمل أيضا الحالات الإنسانية المركبة، والعلاقة بين الرجل والمرأة ومدى الصعوبات التي يتعرضان لها عند المرور بعلاقة حب.

كما يطل في "نظرة حب" نخبة من النجوم أبرزهم: نيكولا معوض، وهبة نور، وطلال مارديني، وسارة بركة، ومرح حسن، وجفرا يونس، ونهلة داوود، ورانيا عيسى وغيرهم، وهو من تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي. (فوشيا)