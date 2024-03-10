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فنون ومشاهير
أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبي: قطعة من روحي
Lebanon 24
10-03-2024
|
05:05
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احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد نجلها الفنان خالد الذهبي، مشيرة إلى ما يتمتع به من خصال حسنة بينها قلبه "الأبيض" الذي لم تشاهد مثله بحسب تعبيرها.
وفي التفاصيل، نشرت أصالة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، صورة لنجلها خالد وهو يحمل بين يديه "جيهان" ابنة شقيقته شام الذهبي، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق له، جاء فيه: "أحلى مافيك قلب متله ماصار أبيض قمر الله يحفظ لنا ياه وكل سنه وأنت حبيبي توأمي قطعة من روحي".
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