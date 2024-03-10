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فنون ومشاهير

ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:24
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كشفت الإعلاميّة ريمي درباس ان موعد انضمامها الى قناة "الحدث" ليس في آذار الجاري كما اشيع، بل بعد شهر رمضان، لتأخذ فترة استراحة بين 24 آذار الجاري ومنتصف نيسان، اي موعد التحاقها بالمحطة السعودية.

وقالت: "انها الاستقالة الثالثة لها من lbci، بعد استقالتين سابقتين عادت بعدهما الى مزاولة وظيفتها فيها. ولكن هذه المرة لا عودة نهائياً الى lbci".
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وأضافت درباس عن قرار مغادرة المحطة بعد 16 سنة من العمل فيها: "لم يكن قراراً سهلاً، ولكن بنفس الوقت لم اتردد للحظة للانتقال الى الحدث"، فأنا ارغب بخوض تجربة جديدة، بعدما شعرت أنني قدمت كل شيء في lbci، حيث كنت اقوم بعدة مهام في يوم واحد كمراسلة، ومقدمة اخبار.. لأنني كنت افضّل العمل الميداني والحصول على معلومة خاصة، حتى لا يقتصر عملي على قراءة النشرات الاخبارية.

واوضحت درباس انها عندما تقدمت بإستقالتها في حزيران الماضي، كانت تريد ان تعود الى مزاولة مهنتها من بوابة محطة أخرى، من باب التجديد. غير ان والدها عاد ونصحها بالعودة عن استقالتها. علماً انها كانت استقالت أيضا في العام 2020 لتنضم الى قناة "الجديد"، لكنها عادت الى lbci، بناء على طلب رئيس مجلس الادارة بيار الضاهر.

وعن سبب تعدد الاستقالات، تقول درباس انها كانت تتلقى عروضا مهنية، ولكنها كانت تنتظر العرض المناسب لها ولعائلتها. (شاشات)
 
 
إلى ذلك، نشرت ريمي عبر حسابها على "انستغرام"، فيديو من آخر نشرة إخباريّة، قدّمتها يوم أمس، ودّعت من خلالها مشاهدي الـ"ال بي سي"، وقالت "الوداع دائما صعب".
 
 
 
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