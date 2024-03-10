14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تفاصيل مروّعة.. شيرين تكشف عن محاولتها الانتحار وهذا ما قالته عن تعاطيها المخدرات!
Lebanon 24
10-03-2024
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل تتعلق بمحاولتها الانتحار في فترة من حياتها بعدة طرق.
وفي حديث لصحيفة "القاهرة 24"، قالت شيرين: "حاولت الانتحار في فترة من حياتي، بل جربت كل الطرق والوسائل لكي أموت، ولكن أراد الله لي العيش، كنت أتناول كميات كبيرة من أشياء عديدة حتى تساهم في توقف التنفس، وكان من الممكن أن يتسبب لي ذلك في الوفاة أثناء نومي، ولكن الله لم يرد".
Advertisement
وخلال سؤالها عن حصولها على أدوية مخدرة وعلى تصريحات عائلتها بأنها مدمنة مخدرات من المرحلة الثالثة، ردت الفنانة: "دائما كنت أقول قبل نومي إنني لا أريد أن أستيقظ، وكنت أتحدث مع الله واسأله عن حكمته في جعلي حية حتى الآن، وكنت أدعوه دائما أن يأخذني أنا وبناتي حتى لا أتركهما وحدهما في تلك الحياة، فهناك فرق كبير بين من يأخذ تلك المخدرات من أجل أهوائه الشخصية ومن يأخذها حتى يموت".
وأضافت: "أسرتي ظلمتني ظلما كبيرا بتلك التصريحات، فربنا يشهد على كلامي بأن كل ما قالته أسرتي غير صحيح بالمرة، وأكبر دليل على أن ذلك افتراء منهم أن المدمن من الدرجة الثالثة لا بد من أن يمكث في المستشفى ما بين أكثر من 6 شهور أو سنة على الأقل، على عكسي، فأنا جلست في المستشفى 20 يوما فقط".
وأشارت إلى أن "شقيقها أحضر لها لجنة طبية داخل منزلها، وحينها كان حسام حبيب معها"، متابعة: "شقيقي تعامل معي بقسوة وتعدى علي وأخذني بالإجبار، وهذا ما لم أفعله معه حينما أحضرت له لجنة لعلاجه من الإدمان، ولكن الحمد لله الحقيقة ظهرت للجميع، والجمهور أدرك معدني الحقيقي وأنني إذا أردت قرارا أو فعل شيء سأفعله أمام الجميع دون خجل أو كسوف". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
Lebanon 24
معلومات عن محاولة لإغتيال نصرالله.. هكذا لاحقته إسرائيل!
06:30 | 2024-03-10
10/03/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
Lebanon 24
دراسة تُفجر مفاجأة عن "زيتون" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ في أميركا!
09:00 | 2024-03-10
10/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
Lebanon 24
إعلان عاجل من مركز الفلك الدولي... هذا ما قاله عن رؤية هلال شهر رمضان (صور)
09:50 | 2024-03-10
10/03/2024 09:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
Lebanon 24
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
10:24 | 2024-03-10
10/03/2024 10:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
Lebanon 24
دول يبدأ فيها شهر رمضان الثلاثاء.. من هي؟
08:19 | 2024-03-10
10/03/2024 08:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:50 | 2024-03-10
الاسد يلتقي بممثلين سوريين.. ومقطع فيديو يرصد من هم
10:24 | 2024-03-10
ثالث إستقالة... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تودّع القناة بعد 16 عاماً من العمل: "قدمت كل شي"
10:00 | 2024-03-10
فنانة لبنانيّة تنشر فيديو لمنزلها المُحترق: "كل شي راح هون كنت اقعد"
08:45 | 2024-03-10
برفقة أولادها... شاهدوا أوّل صورة رسمية للأميرة كيت بعد خضوعها لعملية جراحية
08:00 | 2024-03-10
أمام أنظار عائلته.. مُعجبة تفاجىء راغب علامة على المسرح ما فعلته لا يخطر على البال
06:21 | 2024-03-10
ممثل شهير أصبح متسوّلاً... وما يجنيه شهريّاً من أموال لا يخطر على البال (صور)
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
04:29 | 2024-03-08
10/03/2024 23:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
05:04 | 2024-03-05
10/03/2024 23:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
14:47 | 2024-03-03
10/03/2024 23:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24