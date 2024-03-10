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فنون ومشاهير

تفاصيل مروّعة.. شيرين تكشف عن محاولتها الانتحار وهذا ما قالته عن تعاطيها المخدرات!

Lebanon 24
10-03-2024 | 13:44
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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل تتعلق بمحاولتها الانتحار في فترة من حياتها بعدة طرق.

وفي حديث لصحيفة "القاهرة 24"، قالت شيرين: "حاولت الانتحار في فترة من حياتي، بل جربت كل الطرق والوسائل لكي أموت، ولكن أراد الله لي العيش، كنت أتناول كميات كبيرة من أشياء عديدة حتى تساهم في توقف التنفس، وكان من الممكن أن يتسبب لي ذلك في الوفاة أثناء نومي، ولكن الله لم يرد".
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وخلال سؤالها عن حصولها على أدوية مخدرة وعلى تصريحات عائلتها بأنها مدمنة مخدرات من المرحلة الثالثة، ردت الفنانة: "دائما كنت أقول قبل نومي إنني لا أريد أن أستيقظ، وكنت أتحدث مع الله واسأله عن حكمته في جعلي حية حتى الآن، وكنت أدعوه دائما أن يأخذني أنا وبناتي حتى لا أتركهما وحدهما في تلك الحياة، فهناك فرق كبير بين من يأخذ تلك المخدرات من أجل أهوائه الشخصية ومن يأخذها حتى يموت".

وأضافت: "أسرتي ظلمتني ظلما كبيرا بتلك التصريحات، فربنا يشهد على كلامي بأن كل ما قالته أسرتي غير صحيح بالمرة، وأكبر دليل على أن ذلك افتراء منهم أن المدمن من الدرجة الثالثة لا بد من أن يمكث في المستشفى ما بين أكثر من 6 شهور أو سنة على الأقل، على عكسي، فأنا جلست في المستشفى 20 يوما فقط".

وأشارت إلى أن "شقيقها أحضر لها لجنة طبية داخل منزلها، وحينها كان حسام حبيب معها"، متابعة: "شقيقي تعامل معي بقسوة وتعدى علي وأخذني بالإجبار، وهذا ما لم أفعله معه حينما أحضرت له لجنة لعلاجه من الإدمان، ولكن الحمد لله الحقيقة ظهرت للجميع، والجمهور أدرك معدني الحقيقي وأنني إذا أردت قرارا أو فعل شيء سأفعله أمام الجميع دون خجل أو كسوف". (روسيا اليوم)
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