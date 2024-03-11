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فنون ومشاهير
"دمه لن يذهب هدرا".. ما جديد قضية الراحل حلمي بكر؟
Lebanon 24
11-03-2024
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أصدر شقيقا الملحن المصري الراحل حلمي بكر، بيانا الأحد طالبا فيه بتشريح جثمان شقيقهما وتحديد سبب وفاته.
وأصدر كل من فتحي وسهير بكر، شقيقا الملحن الراحل بيانا رسميا أعلنا خلاله تضامنهما التام مع نقابة المهن الموسيقية فى بلاغها للنائب العام حول التحقيق فى ملابسات وفاة شقيقهما، مؤكدين أن العائلة فى تواصل مستمر لاتخاذ ما يلزم وتشريح الجثمان وإجراء أي تحاليل لبيان سبب الوفاة.
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فيما نفى شقيقا بكر حدوث أي صلح بين هشام نجل شقيقهم المقيم فى أميركا ووزجة ابيه الراحل، مؤكدين أن ما تردد حول هذا الأمر محض افتراء ولن يحدث أى تصالح لحين ظهور نتائج التحقيق.
وأكدا أن دم شقيقهما لن يذهب هدرًا مهما طالت إجراءات التقاضي.
وكانت حالة الجدل قد أثيرت حول ملابسات وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر، حيث أعلن مرتضى منصور، محامي نجل الموسيقار الراحل، تقديم بلاغ للنيابة للتحقيق في وفاة بكر.
وأضاف منصور أن هشام تقدم ببلاغ للتحقيق فيما إذا كانت الوفاة جنائية، معللاً ذلك بسبب وجود بعض الشواهد التي تدعو إلى ذلك وتوفي حلمي بكر قبل أيام بعد صراع مع المرض استمر طيلة الأشهر الماضية.
واتهم هشام بكر نجل الراحل، زوجة أبيه وعائلتها بإخراج حلمي بكر من منزله في منطقة المهندسين، ونقله إلى منطقة ريفية في محافظة الشرقية، رغم مرضه. (العربية)
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