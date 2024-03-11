مُصارع شهير يُفاجئ الجمهور على مسرح الأوسكار.. ما فعله غير متوقع (صور)





وحصلت هولي وادينجتون على جائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم "Poor Things"، الذي حصد جوائز: "أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر".

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وتم تقديم الجائزة من قبل المصارع جون سينا، الذي اقتحم المسرح عاريًا، قائلًا للجمهور: "الأزياء مهمة جدًا"، وسط صدمة الحضور وضحكاتهم". فاجأ المصارع الأميركي الشهير جون سينا نجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، باقتحامه المسرح عاريًا تمامًا خلال تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.وحصلت هولي وادينجتون على جائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم "Poor Things"، الذي حصد جوائز: "أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر"."الأزياء مهمة جدا"وتم تقديم الجائزة من قبل المصارع جون سينا، الذي اقتحم المسرح عاريًا، قائلًا للجمهور: "الأزياء مهمة جدًا"، وسط صدمة الحضور وضحكاتهم".

"فوز أناتومي أوف إيه فال"

في السياق، فاز الفيلم الفرنسي "أناتومي أوف إيه فال" ("Anatomie d'une chute" - "أناتومي دون شوت" بالنسخة الأصلية) بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي الأحد، فيما نال "ذي زون أوف انترست" أوسكار أفضل فيلم دولي.



وتتقاسم مخرجة "أناتومي أوف إيه فال" جوستين ترييه جائزة الأوسكار مع رفيقها أرتور هراري، الذي كتبت معه السيناريو أثناء الجائحة.



ويقدم العمل الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، سرداً قضائياً لافتاً لمحاكمة تجد فيها كاتبة نفسها متهمة بقتل زوجها.



أفضل فيلم دولي

كما فاز الفيلم البريطاني "ذي زون أوف إنترست" بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، الأحد، وذلك بفضل قصة تأسر المشاهدين عن الحياة الهانئة لعائلة من النازيين كانوا يقيمون بسلام في الفيلا الخاصة بهم بجوار معسكر أوشفيتز.



الفيلم من إخراج جوناثان غليزر، ويتناول رعب المحرقة اليهودية (الهولوكوست)، وهو موضوع حاضر باستمرار خلف جدار حديقة العائلة، من دون أن يظهر أي شيء على الشاشة.



وتغلّب العمل على "ايو كابيتانو" (إيطاليا)، و"برفكت دايز" لفيم فندرز (اليابان)، و"ذي تيتشرز لاونج" (ألمانيا)، و"سوسايتي أوف ذي سنو" (إسبانيا).



أول جائزة أوسكار لروبرت داوني جونيور

كما فاز روبرت داوني جونيور، الأحد، بأول جائزة أوسكار في مسيرته، في فئة أفضل ممثل بدور ثانوي عن أدائه لشخصية رجل بيروقراطي ماكر في فيلم "أوبنهايمر". (العربية)



