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فنون ومشاهير

رقصة نانسي عجرم خلال حفلها في السعودية تُثير الجدل.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-03-2024 | 03:11
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شاركت مؤخرا الفنانة نانسي عجرم ضمن فعاليات فورمولا 1 في جدة بالسعودية، من خلال تقديم حفل غنائي ضخم تميّز بكونه كامل العدد، حيث التقت نانسي جمهورها السعودي الذي شاركت معه اجمل الأوقات.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، وكان ابرزها فيديو يظهر نانسي وهي تتمايل على المسرح بطريقة عفوية اثارت انتباه الجمهور، الذي أشاد بعفويتها ونعومتها واثنى على قدرتها بخلق أجواء مميزة في كل حفلاتها. (الجديد)

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